Рейтинг@Mail.ru

Вторая команда «Крыльев Советов» в сезоне 2017/18 будет выступать в ПФЛ

Соккер.Ру // Россия: события, Крылья Советов, Казаков Владимир
Сегодня, 01:22 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Павел Молочный

«Крылья Советов» создали вторую команду и заявили её для участия в ПФЛ. Дублирующая команда, основу которой составят футболисты молодёжного состава, в сезоне 2017/18 будет выступать в зоне «Урал-Поволжье».

«Уровень ПФЛ выше, чем молодёжное Первенство, и мы рассчитываем на определённый прогресс самарских и тольяттинских ребят, из которых будет составлена новая команда. Если кто-то из молодых игроков хорошо проявит себя до зимнего перерыва, то у тренерского штаба основной команды будет возможность зимой включить этого футболиста в заявку. Так что стимулы есть», – отметил главный тренер «Крыльев Советов-2» Владимир Казаков.

Напомним, вчера состав второй команды «Локомотива», также выступающей в ПФЛ, пополнил экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:17 Фото В аэропорту Екатеринбурга установлена инсталляция в честь ЧМ-2018 1
Вчера
22:19 Вместимость стадиона «Локомотив» сокращена с 28 800 до 27 320 мест 17
Станислав Горин
Уход Тошича - символ изъяна ЦСКА
У Гинера и его компаньонов есть один давний и, похоже, неисправимый минус. Прощание с Тошичем помогает «Соккер.ру» подчеркнуть слабость армейской футбольной политики.
Комментариев: 48
16:15 Мутко: «Лимит на легионеров не обязательно будет по схеме 10+15» 41
Вадим Багров
Зарубежное мнение. Россия готова к чемпионату мира?
«Соккер.ру» изучает популярное допущение «со стороны виднее». Как иностранцы, памятуя о проделках фанатов и стереотипах, оценили репетицию чемпионата мира по футболу?
Комментариев: 7
14:42 Слухи Бюджет «Уфы» планируют урезать в два раза в пользу хоккейного «Салавата Юлаева» 79
14:21 С сезона-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ будет изменен 113
11:32 13 июля руководство и игроки ЦСКА встретятся с болельщиками 30
04 июля 2017
23:05 Фурсенко: «Смолов? Мы ценим всех действующих футболистов команды» 9
22:57 Габулов присоединился к «Арсеналу» 3
все материалы по этой теме
Турниры