Вторая команда «Крыльев Советов» в сезоне 2017/18 будет выступать в ПФЛ

«Крылья Советов» создали вторую команду и заявили её для участия в ПФЛ. Дублирующая команда, основу которой составят футболисты молодёжного состава, в сезоне 2017/18 будет выступать в зоне «Урал-Поволжье».

«Уровень ПФЛ выше, чем молодёжное Первенство, и мы рассчитываем на определённый прогресс самарских и тольяттинских ребят, из которых будет составлена новая команда. Если кто-то из молодых игроков хорошо проявит себя до зимнего перерыва, то у тренерского штаба основной команды будет возможность зимой включить этого футболиста в заявку. Так что стимулы есть», – отметил главный тренер «Крыльев Советов-2» Владимир Казаков.

Напомним, вчера состав второй команды «Локомотива», также выступающей в ПФЛ, пополнил экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв.