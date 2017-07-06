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Расположение «Спартака» на сборе в Австрии покинули три футболиста

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Спартак М
Сегодня, 21:58 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Максим Коджеспиров

Расположение «Спартака», который на данный момент находится на сборе в Австрии, покинули три футболиста: защитники Артём Мамин, Шамсиддин Шанбиев и полузащитник Идриса Самбу. Они отправились в «Спартак-2», которому 8 июля предстоит сыграть в Новосибирске с «Сибирью» в стартовом туре первенства ФНЛ.

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