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Расположение «Спартака» на сборе в Австрии покинули три футболиста
Сегодня, 21:58 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Максим Коджеспиров
Расположение «Спартака», который на данный момент находится на сборе в Австрии, покинули три футболиста: защитники Артём Мамин, Шамсиддин Шанбиев и полузащитник Идриса Самбу. Они отправились в «Спартак-2», которому 8 июля предстоит сыграть в Новосибирске с «Сибирью» в стартовом туре первенства ФНЛ.
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