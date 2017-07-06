Черчесов: «Смолов не артист, чтобы изображать слезы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал эмоции игроков после поражения от сборной Мексики (1:2) на Кубке Конфедераций-2017, после которого команда вылетела из турнира.

«Мы нацеливали футболистов на высокий результат. Готовность была соответствующая. Ни один футболист за то время, что мы были вместе, не „свернул в сторону“, вне зависимости от предоставленного игрового времени. Сборная была единым целым. Смолов – все-таки не артист, чтобы изображать такие эмоции. Показывали Александра Самедова. У него тоже ком подступил к горлу. У ребят было серьезное желание добиться результата. Имелся хороший шанс сделать это, но в силу определенных причин не удалось. Эти слезы дорого нам обошлись. Нужно делать выводы», - сказал Черчесов.