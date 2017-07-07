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Промес: «Кто станет лучшим бомбардиром в РФПЛ? Наверное, пришло моё время»
Сегодня, 03:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметил, что готов в следующем сезоне побороться за звание лучшего бомбардира российской Премьер-Лиги:
«От кого жду наибольшего прогресса в этом году? От Джикии. Думаю, он может стать действительно важным игроком для команды.
Кто станет лучшим бомбардиром? Наверное, пришло моё время. Хотя и так немало забиваю. Играю вингера, приходил вообще полузащитником. Но я не против побороться. При этом, если предложат обменять все личные призы на один командный, без колебаний соглашусь. Комплимент уже одно то, что люди требуют от меня голов.
В следующем году хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и, раз уж так просите, стать лучшим бомбардиром!»
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Или войдите через
Коне-бамжавые конечно сейчас начнут полыхать😂