Промес: «Кто станет лучшим бомбардиром в РФПЛ? Наверное, пришло моё время»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметил, что готов в следующем сезоне побороться за звание лучшего бомбардира российской Премьер-Лиги:

«От кого жду наибольшего прогресса в этом году? От Джикии. Думаю, он может стать действительно важным игроком для команды.

Кто станет лучшим бомбардиром? Наверное, пришло моё время. Хотя и так немало забиваю. Играю вингера, приходил вообще полузащитником. Но я не против побороться. При этом, если предложат обменять все личные призы на один командный, без колебаний соглашусь. Комплимент уже одно то, что люди требуют от меня голов.

В следующем году хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и, раз уж так просите, стать лучшим бомбардиром!»