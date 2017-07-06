Рейтинг@Mail.ru

Черчесов: «Во время чемпионата мира мы покажем себя во всей красе»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Россия, Черчесов Станислав
Сегодня, 21:08 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что проведение чемпионата мира по футболу поможет популяризации футбола в России:

«Россия - самая большая страна, которая принимает чемпионат мира, поэтому это будет реальный тур. Количество городов, которые будут в нем участвовать, говорит о популяризации футбола, мы покажем себя во всей красе. И молодые футболисты, наверное, будут смотреть на этот кубок. Все это такой положительный снежный ком, который будет работать на футбол.

Посещу ли какой-нибудь город вместе с кубком? Если он будет наш, то посетим».

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что во время ЧМ-2018 Россию посетит до миллиона туристов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:53
, чтобы видеть комментарии
  0
BP
Сегодня 21:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:44
, чтобы видеть комментарии
  0
D.vil [2018]
Сегодня 21:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:26
ответ пользователю moskwa 09 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:24
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:20
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 21:19, редактировал Сегодня 21:20
Показать
Немного троллинга
  7
Сегодня 21:17
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:16
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:14
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:13
ответ пользователю moskwa 09 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:12, редактировал Сегодня 21:14
ответ пользователю moskwa 09 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:51 Десайи: «Сборная России может преподнести сюрприз на ЧМ-2018» 1
21:05 Мутко: «По итогам КК-2017 мы убедились, что футбол в России очень популярен» 15
20:50 Мутко: «С Ираном планируем сыграть осенью» 6
18:30 Фото А. Кержаков: «Каждый ваш „лайк“ - за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста» 38
18:10 «Фратрия» отказалась от приглашения на церемонию награждения «Спартака» золотыми медалями 172
16:41 Ролан Гусев: «Кокорин подходит под стиль „Краснодара“ однозначно» 43
14:29 Мещеряков: «„Локомотив“ точно будет сильнее, чем в прошлом году» 12
10:43 Мещеряков: «„Локомотив-Казанка“ может выйти в ФНЛ в ближайшем сезоне» 9
09:25 Иванов: «Лимит в заявке снизит стоимость российских игроков» 17
05:24 Геркус: «„Локомотив-Казанка“ заметно разнообразит жизнь на стадионе в Черкизове» 7
все материалы по этой теме
Турниры