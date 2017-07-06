Черчесов: «Во время чемпионата мира мы покажем себя во всей красе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что проведение чемпионата мира по футболу поможет популяризации футбола в России:

«Россия - самая большая страна, которая принимает чемпионат мира, поэтому это будет реальный тур. Количество городов, которые будут в нем участвовать, говорит о популяризации футбола, мы покажем себя во всей красе. И молодые футболисты, наверное, будут смотреть на этот кубок. Все это такой положительный снежный ком, который будет работать на футбол.

Посещу ли какой-нибудь город вместе с кубком? Если он будет наш, то посетим».

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что во время ЧМ-2018 Россию посетит до миллиона туристов.