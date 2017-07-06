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Черчесов: «Во время чемпионата мира мы покажем себя во всей красе»
Сегодня, 21:08 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что проведение чемпионата мира по футболу поможет популяризации футбола в России:
«Россия - самая большая страна, которая принимает чемпионат мира, поэтому это будет реальный тур. Количество городов, которые будут в нем участвовать, говорит о популяризации футбола, мы покажем себя во всей красе. И молодые футболисты, наверное, будут смотреть на этот кубок. Все это такой положительный снежный ком, который будет работать на футбол.
Посещу ли какой-нибудь город вместе с кубком? Если он будет наш, то посетим».
Президент РФС Виталий Мутко уверен, что во время ЧМ-2018 Россию посетит до миллиона туристов.
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А так эта сборная ничего не добьется,хоть Лёв будет тренировать.
https://www.youtube.com/watch?v=WkffdKtz7bo
https://www.youtube.com/watch?v=83Fc70LVcw0
стадию плей-офф,признаю,что во всей красе
покажет себя не только страна,но и сборная ! )