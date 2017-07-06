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Десайи: «Сборная России может преподнести сюрприз на ЧМ-2018»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Десайи Марсель
Сегодня, 21:51 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший капитан сборной Франции Марсель Десайи считает, что сборной России по силам успешно выступить на домашнем чемпионате мира.

«Сборная России? Не удивлюсь, если она преподнесет сюрприз. У меня была возможность играть на домашнем чемпионате мира. Я знаю, что это такое. И я помню тот адреналин, который давил на меня во время турнира. Это потрясающее чувство. Оно придает мотивации показать лучшую игру», - сказал Десайи.

Ранее сообщалось о том, что во время чемпионата мира 2018 года Россию посетит около миллиона иностранных болельщиков.

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