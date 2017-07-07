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Уткин: «Знаю только одно – Смолов не останется в „Краснодаре“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Краснодар, Зенит, Спартак М, Смолов Федор, Кокорин Александр, Сарсания Константин
Сегодня, 02:00 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Известный комментатор Василий Уткин высказался по поводу информации об интересе «Зенита» и «Спартака» к нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову:
«Я знаю только одно – Смолов не останется в „Краснодаре“. Очевидно, что клуб готов расстаться с футболистом. Не ясно, кто из сторон больше желает расставания. Сарсания – лукавый человек, говорит, что Кокорина не готов отдавать в „Краснодар“. Очевидно, что „Краснодар“ интересует качественное приобретение на позицию Смолова российского игрока. Я больше склонен верить, что вариант с обменом на Кокорина обсуждается. А „Спартаку“ некого предлагать. Красно-белые могут предложить лишь деньги».
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