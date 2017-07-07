Уткин: «Знаю только одно – Смолов не останется в „Краснодаре“»

Известный комментатор Василий Уткин высказался по поводу информации об интересе «Зенита» и «Спартака» к нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову:

«Я знаю только одно – Смолов не останется в „Краснодаре“. Очевидно, что клуб готов расстаться с футболистом. Не ясно, кто из сторон больше желает расставания. Сарсания – лукавый человек, говорит, что Кокорина не готов отдавать в „Краснодар“. Очевидно, что „Краснодар“ интересует качественное приобретение на позицию Смолова российского игрока. Я больше склонен верить, что вариант с обменом на Кокорина обсуждается. А „Спартаку“ некого предлагать. Красно-белые могут предложить лишь деньги».