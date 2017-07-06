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Сарсания: «С большой долей вероятности Йованович будет продан в „Бордо“»
Сегодня, 23:03 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что в ближайшее время клуб расстанется с защитником Вукашином Йовановичем, который должен продолжить карьеру в «Бордо»:
«С большой долей вероятности защитник Йованович будет продан в „Бордо“. Это полноценный трансфер».
Напомним, что 21-летний игрок во второй части минувшего сезона выступал в «Бордо» на правах аренды.
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