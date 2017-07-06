Рейтинг@Mail.ru

Сарсания: «С большой долей вероятности Йованович будет продан в „Бордо“»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Бордо, Йованович Вукашин
Сегодня, 23:03 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что в ближайшее время клуб расстанется с защитником Вукашином Йовановичем, который должен продолжить карьеру в «Бордо»:

«С большой долей вероятности защитник Йованович будет продан в „Бордо“. Это полноценный трансфер».

Напомним, что 21-летний игрок во второй части минувшего сезона выступал в «Бордо» на правах аренды.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:23
ответ пользователю Чупакабра (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:51 Десайи: «Сборная России может преподнести сюрприз на ЧМ-2018» 15
21:08 Черчесов: «Во время чемпионата мира мы покажем себя во всей красе» 38
21:05 Мутко: «По итогам КК-2017 мы убедились, что футбол в России очень популярен» 18
20:50 Мутко: «С Ираном планируем сыграть осенью» 6
18:30 Фото А. Кержаков: «Каждый ваш „лайк“ - за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста» 41
18:10 «Фратрия» отказалась от приглашения на церемонию награждения «Спартака» золотыми медалями 176
16:41 Ролан Гусев: «Кокорин подходит под стиль „Краснодара“ однозначно» 46
14:29 Мещеряков: «„Локомотив“ точно будет сильнее, чем в прошлом году» 12
10:43 Мещеряков: «„Локомотив-Казанка“ может выйти в ФНЛ в ближайшем сезоне» 9
09:25 Иванов: «Лимит в заявке снизит стоимость российских игроков» 17
все материалы по этой теме
Турниры