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Тихонов: «Вижу в сыне перспективы, поэтому и привел его с собой в „Крылья Советов“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Крылья Советов, Тихонов Андрей , Тихонов Михаил
Сегодня, 00:50 | Источник: Mk.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал  переход своего 18-летнего сына Михаила Тихонова в самарский клуб.

«Ему 18 лет, я вижу в нем перспективы, поэтому и привел его с собой. Команда будет стараться добиваться результата и показывать красивый футбол. Та команда, в которой я работал, показывала приличный футбол. Все-таки обыграли ЦСКА в Кубке, будем и сейчас стараться, я надеюсь, у ребят все получится», – сказал Тихонов-старший.

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