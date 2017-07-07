Тихонов: «Вижу в сыне перспективы, поэтому и привел его с собой в „Крылья Советов“»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал переход своего 18-летнего сына Михаила Тихонова в самарский клуб.

«Ему 18 лет, я вижу в нем перспективы, поэтому и привел его с собой. Команда будет стараться добиваться результата и показывать красивый футбол. Та команда, в которой я работал, показывала приличный футбол. Все-таки обыграли ЦСКА в Кубке, будем и сейчас стараться, я надеюсь, у ребят все получится», – сказал Тихонов-старший.