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Конти: «Наконец-то я стал игроком „Милана“!»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Милан, Конти Андреа
Сегодня, 17:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Перешедший в «Милан» правый защитник Андреа Конти рад возможности присоединиться к «россонери»:

«Наконец-то я стал игроком „Милана“! Их приглашение меня взволновало и я рассчитываю отплатить за это доверие наилучшим образом. Наша задача-минимум — место в Лиге чемпионов, история клуба обязывает там находиться. Надеюсь играть так часто, как это будет возможно.

Мои предшественники на правом фланге Мауро Тассотти и Кафу? Может, прозвучит странно, но я надеюсь добиться хотя бы половину того, что они сделали для „Милана“. Я здесь, чтобы усердно работать. Я защитник, который любит продвигаться вперед, поэтому постараюсь становиться и пятым игроком полузащиты. Всегда играл в командах с четырьмя защитниками».

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