Рамос: «Зидан победил в раздевалке, что не так просто»

Капитан «Реала» Серхио Рамос подводя итоги минувшего сезона отметил вклад главного тренера Зинедина Зидана в успехи команды.

«Наш тренер рушит все рекорды, которых добивались предыдущие наставники. Он сумел победить в раздевалке, что не так просто, когда у тебя в команде столько звездных имен. Мы очень близки с нашим тренером.

Выиграть три Лиги чемпионов за четыре года - нечто невероятное. Когда мы закончим свои выступления, то сможем оглянуться назад и осознать весь масштаб успеха. Надеюсь, мы и дальше будем поддерживать этот уровень».