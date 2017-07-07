Гамшик: «Этот „Наполи“ — сильнейший с тех пор, как я сюда пришел»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик считает, что его клубу по силам побороться за чемпионство в Италии:

«Прошлый сезон внушает нам оптимизм. Мы начали кампанию наравне с „Ювентусом“. Клуб постарался сохранить всех лидеров и состав в целом. Это позволяет нам чувствовать большее единство, мы стали еще сильнее. Руководство ни о ком не забыло, а это лишнее доказательство, что команда стремится достигать своих целей.

Это сильнейший „Наполи“ с тех пор, как я пришел сюда, мы играем в зрелищный, фантастический футбол. Клуб попросил нас об услуге, выйти из отпуска на неделю раньше. Мы профессионалы, поэтому согласились.

Сарри — первый человек, который верит в Скудетто и в то, что мы можем его завоевать».

Напомним, в минувшем сезоне «Наполи» занял 3 место в Серии А, забив рекордное количество голов — 94.

Несколько дней назад итальянский клуб усилился нападающим «Бордо» Адамом Унасом.