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Гамшик: «Этот „Наполи“ — сильнейший с тех пор, как я сюда пришел»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Наполи, Гамшик Марек
Сегодня, 19:07 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик считает, что его клубу по силам побороться за чемпионство в Италии:

«Прошлый сезон внушает нам оптимизм. Мы начали кампанию наравне с „Ювентусом“. Клуб постарался сохранить всех лидеров и состав в целом. Это позволяет нам чувствовать большее единство, мы стали еще сильнее. Руководство ни о ком не забыло, а это лишнее доказательство, что команда стремится достигать своих целей.

Это сильнейший „Наполи“ с тех пор, как я пришел сюда, мы играем в зрелищный, фантастический футбол. Клуб попросил нас об услуге, выйти из отпуска на неделю раньше. Мы профессионалы, поэтому согласились.

Сарри — первый человек, который верит в Скудетто и в то, что мы можем его завоевать».

Напомним, в минувшем сезоне «Наполи» занял 3 место в Серии А, забив рекордное количество голов — 94.

Несколько дней назад итальянский клуб усилился нападающим «Бордо» Адамом Унасом.

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