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Сауль: «Уход Эрнандеса в „Реал“? Нам безразличны те, кто не хочет быть в „Атлетико“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Атлетико М, Ньигес Сауль, Эрнандес Тео
Сегодня, 19:34 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Продливший контракт с «Атлетико» до 2026 года Сауль Ньигес прокомментировал переход своего одноклубника Тео Эрнандеса в «Реал»:

«Это решение Тео. Он сам знает, что делает.

Эрнандес — выходец из нашей академии, поэтому должен уважать клуб, откуда он родом. Если он будет нас уважать, то мне абсолютно без разницы, куда он собрался. Если Тео не хочет оставаться с нами, тогда клуб не будет его держать.

Нам надо обращать все свое внимание на тех игроков, которые хотят быть в „Атлетико“. Те, у которых не возникает такого желания, нам безразличны».

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