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Озил: «Ляказетт — сильный, хладнокровный форвард. Рад, что теперь он с нами»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Арсенал, Озил Месут, Ляказетт Александр
Сегодня, 18:56 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рад, что его новым одноклубником стал Александр Ляказетт:
«Это очень хороший нападающий, он забил множество голов в Лиге 1 не только в этом сезоне, но и в предыдущих. Мы очень рады, что этот классный форвард теперь будет с нами.
Насколько я слышал, Александр всегда голоден до голов и сохраняет хладнокровие, когда занимает ударную позицию. Мои друзья, которые следят за французским чемпионатом, хорошо его знают, и утверждают, что я обязательно получу удовольствие, играя с ним на одном поле.
Уверен, что его порадует наш коллектив и игра с нами, а мы, в свою очередь, поможем ему забить столько голов, сколько будет возможно».
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