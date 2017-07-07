Озил: «Ляказетт — сильный, хладнокровный форвард. Рад, что теперь он с нами»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рад, что его новым одноклубником стал Александр Ляказетт:

«Это очень хороший нападающий, он забил множество голов в Лиге 1 не только в этом сезоне, но и в предыдущих. Мы очень рады, что этот классный форвард теперь будет с нами.

Насколько я слышал, Александр всегда голоден до голов и сохраняет хладнокровие, когда занимает ударную позицию. Мои друзья, которые следят за французским чемпионатом, хорошо его знают, и утверждают, что я обязательно получу удовольствие, играя с ним на одном поле.

Уверен, что его порадует наш коллектив и игра с нами, а мы, в свою очередь, поможем ему забить столько голов, сколько будет возможно».