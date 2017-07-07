Непомнящий: «Дзюба через все пройдет, чтобы доказать, что он лучший»

Отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал нашумевшую фотографию Артема Дзюбы и Александра Кокорина:

«Кому нужно, пристегнут этот жест к чему-то или кому-то конкретному… Нужно просто улыбнуться и все. Молодые ребята, от них еще мы многого можем ждать на футбольном поле.

Это вот как мальчишки нашкодили. Вырастут – и будут вспоминать, как они чудили в школе или институте. И в более зрелом возрасте многие позволяют себе такие проделки. Не стоит к этому серьезно относиться. Я бы спокойно разрулил эту ситуацию. Можно было встретиться с парнями и обсудить: „Вы чего чудите-то? Вас же неправильно поймут.

Конфликт с Черчесовым? Не буду влезать в их отношения. Знаю только, что у Артема мечта — быть лучшим. А это значит играть в национальной сборной, и успешно. Не играл он все-таки потому, что посчитал, что важнее сначала хорошенько вылечиться.

Дзюба через все пройдет, чтобы доказать, что он лучший, в этом его сила. Он боец и настоящий спортсмен. В этой ситуации верю Дзюбе и Кокорину“.