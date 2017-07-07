Мейлер: «Слуцкий всех впечатлил»

Полузащитник «Халл Сити» Дэвид Мейлер поделился мнением от предсезонной работы под руководством нового наставника «тигров» Леонида Слуцкого.

«Тренировки очень хорошие. Каждый день мы набираем форму и уже готовимся к старту сезона. Раньше предсезонка не занимала три недели, но мы привыкаем к новому стилю работы. Слуцкий впечатлил меня и всех остальных. Я могу говорить от имени всех парней. Ждем с нетерпением игр под его руководством».