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Мейлер: «Слуцкий всех впечатлил»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Россия: мнение, Халл Сити, Слуцкий Леонид , Мейлер Дэвид
Сегодня, 18:49 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Халл Сити» Дэвид Мейлер поделился мнением от предсезонной работы под руководством нового наставника «тигров» Леонида Слуцкого.

«Тренировки очень хорошие. Каждый день мы набираем форму и уже готовимся к старту сезона. Раньше предсезонка не занимала три недели, но мы привыкаем к новому стилю работы. Слуцкий впечатлил меня и всех остальных. Я могу говорить от имени всех парней. Ждем с нетерпением игр под его руководством».

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