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Мейлер: «Слуцкий всех впечатлил»
Сегодня, 18:49 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Халл Сити» Дэвид Мейлер поделился мнением от предсезонной работы под руководством нового наставника «тигров» Леонида Слуцкого.
«Тренировки очень хорошие. Каждый день мы набираем форму и уже готовимся к старту сезона. Раньше предсезонка не занимала три недели, но мы привыкаем к новому стилю работы. Слуцкий впечатлил меня и всех остальных. Я могу говорить от имени всех парней. Ждем с нетерпением игр под его руководством».
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Что до сих пор смешно? Я над этим в 2010 году смеялся, 7 лет прошло уж как.