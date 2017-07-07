Самедов: «В России я завоевал все трофеи, кроме Суперкубка»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» за Суперкубок России, который состоится 14 июля:

«Работа проходит хорошо. Сделали то, что должны были сделать. Все идет по плану. У игроков сборной России был короткий отпуск, поэтому мы не успели растерять те кондиции, что у нас были.

Сейчас уже влился в коллектив, всех знаю. Сейчас гораздо легче, чем было зимой. В прошлом сезоне я чувствовал в некоторых моментах давление. Вспоминается первый домашний матч с „Анжи“, когда пришло больше 40 тысяч зрителей. Я был немного ошарашен.

Не могу сказать, что матч с „Локомотивом“ принципиален в том смысле, что я играл за них. Я думаю, для меня важен именно трофей, потому что это единственный трофей в России, который мне не удалось еще завоевать. Надеюсь, 14 июля у меня будет тот трофей, которого мне недостает. Тогда у меня будут все три российских трофея».

Отметим, что в матче не сможет принять участие защитник «красно-белых» Сердар Таски, сломавший палец ноги.