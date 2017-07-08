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Васин: «Мы реально верили, что можем пройти дальше на Кубке Конфедераций»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: игроки, Россия, ЦСКА, Васин Виктор
Сегодня, 02:30 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Павел Молочный

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин отметил, что не растерял форму за краткосрочный отпуск после Кубка Конфедераций, а также признался, что вылет национальной команды из турнира сказался на эмоциональном состоянии игроков сборной:

«Отдохнул больше морально, нежели физически: побыл с семьёй, с детьми, чуть-чуть отвлёкся от футбола. Зато чувствую, что нахожусь в хорошей спортивной форме. Через день совершал пробежки, да и нельзя ничего растерять за такой малый промежуток времени. До этого в составе сборной постоянно тренировался, готовился к Кубку Конфедераций. Теперь уже в составе ЦСКА работаю на сборах наравне со всеми ребятами.

Конечно, все мы очень расстроились, что не вышли из группы. В сборной была отличная атмосфера, мы реально верили в то, что можем пройти дальше. Хотелось максимально продлить пребывание на Кубке, но, к сожалению, сделать это не удалось».

Ранее полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что национальная команда заслуживала выхода в полуфинал Кубка Конфедераций.

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