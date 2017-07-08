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Защитник «Рубина» Котуньо может перебраться в «Реал Овьедо»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Рубин, Реал О, Тальерес Кордоба, Котуньо Гильермо
Сегодня, 03:19 | Источник: eldesmarque.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Рубина» Гильермо Котуньо близок к переходу в клуб из испанской Сегунды «Реал Овьедо», информирует источник. Сообщается, что клуб из Овьедо срочно нуждается в приобретении правого защитника и уже вступил в переговоры с «Рубином» о трансфере 22-летнего уругвайца.

В сезоне 2016/17 Котуньо на правах аренды выступал за «Тальерес», сыграл в 8 матчах чемпионата Аргентины и заработал 1 жёлтую карточку.

Напомним, недавно состав казанского клуба пополнил защитник «Ростова» и сборной России Фёдор Кудряшов.

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