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«Тоттенхэму» понадобился Ковачич
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Реал, Ковачич Матео
Сегодня, 16:26 | Источник: Fichajes.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Реала» Матео Ковачич попал в сферу трансферных интересов «Тоттенхэма».
В лондонском клубе надеются убедить 23-летнего хорвата присоединиться к ним, предложив ему постоянную игровую практику, на что игрок не может рассчитывать в «Реале».
Не исключено, что в «Тоттенхэме» уже ищут замену Эрику Дайеру, интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед».
По слухам, «шпоры» готовы заплатить за Ковачича 25 млн евро, но стоит отметить, что в 2015 году хавбек обошелся «Реалу» в 35 млн евро.
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