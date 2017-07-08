«Тоттенхэму» понадобился Ковачич

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич попал в сферу трансферных интересов «Тоттенхэма».

В лондонском клубе надеются убедить 23-летнего хорвата присоединиться к ним, предложив ему постоянную игровую практику, на что игрок не может рассчитывать в «Реале».

Не исключено, что в «Тоттенхэме» уже ищут замену Эрику Дайеру, интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед».

По слухам, «шпоры» готовы заплатить за Ковачича 25 млн евро, но стоит отметить, что в 2015 году хавбек обошелся «Реалу» в 35 млн евро.