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«Бавария» и «Ювентус» согласовали переход Дугласа Косты

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Ювентус, Коста Дуглас
Сегодня, 17:37 | Источник: Твиттер Bayern & Germany | Редакция: Дмитрий Кристя

Трансферная сага с переходом полузащитника «Баварии» Дугласа Косты в «Ювентус», кажется, подходит к концу. По информации СМИ, клубы все-таки согласовали данный трансфер и в настоящий момент осталось уладить последние формальности. Сумма сделки составит 35 млн евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Коста забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 23 матчах Бундеслиги.

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