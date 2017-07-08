«Бавария» и «Ювентус» согласовали переход Дугласа Косты

Трансферная сага с переходом полузащитника «Баварии» Дугласа Косты в «Ювентус», кажется, подходит к концу. По информации СМИ, клубы все-таки согласовали данный трансфер и в настоящий момент осталось уладить последние формальности. Сумма сделки составит 35 млн евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Коста забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 23 матчах Бундеслиги.