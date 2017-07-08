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«Рома» и «Шальке» поспорят за защитника «Бетиса»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бетис, Рома, Шальке-04, Дурмиси Риза
Сегодня, 16:36 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Левый защитник «Бетиса» Риза Дурмиси находится в сфере интересов ряда европейских клубов, среди которых называются «Рома» и «Шальке-04».
По слухам, «желто-красные» и «кобальтовые» пока не делали испанскому клубу официальных предложений по трансферу 23-летнего игрока.
Сообщается, что отступные, прописанные в контракте игрока, составляют 20 млн евро. При этом андалусийцы якобы даже не будут рассматривать предложения ниже 8 млн евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Дурмиси также может быть заинтересован «Ливерпуль».
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