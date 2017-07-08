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«Челси» заплатит за Хамеса и Морату 150 млн евро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Реал, Мората Альваро, Родригес Хамес
Сегодня, 17:18 | Источник: diariogol.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Челси» ведет переговоры с «Реалом» о трансфере Хамеса Родригеса и Альваро Мораты. Сумма сделки может составить около 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось о желании «Челси» подписать полузащитника ЦСКА Александра Головина.
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