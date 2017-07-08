«Челси» заплатит за Хамеса и Морату 150 млн евро

«Челси» ведет переговоры с «Реалом» о трансфере Хамеса Родригеса и Альваро Мораты. Сумма сделки может составить около 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось о желании «Челси» подписать полузащитника ЦСКА Александра Головина.