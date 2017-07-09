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Черчесов: «Как клубные тренеры футболистов подготовят, так сборная и будет играть»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Россия, Черчесов Станислав , Каррера Массимо
Сегодня, 08:35 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил церемонию награждения «Спартака» золотыми медалями по итогам минувшего первенства РФПЛ и пожелал «красно-белым» успешно выступить в Лиге чемпионов, а также признался, что рассчитывает на помощь наставника московского клуба Массимо Карреры:

«Мне кажется, тут нечего добавить. Мы только что обсуждали с главным тренером (с Массимо Каррерой) наши совместные действия, ведь главный тренер сборной, естественно, зависим от клубных тренеров. Как они футболистов подготовят, так мы и будем играть.

Самое главное, для чего мы сегодня собрались, - это долгожданное чемпионство, на новом стадионе, с топ-командой и с топ-руководителем. Дай бог, чтобы следующий год был еще лучше. „Спартак“ давно не был в Лиге чемпионов, и я, как тренер сборной, желаю, чтобы в этом турнире клуб выступил удачно. Все-таки общее дело».

Ранее удачи «Спартаку» в новом сезоне пожелал президент РФС Виталий Мутко.

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