Черчесов: «Как клубные тренеры футболистов подготовят, так сборная и будет играть»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил церемонию награждения «Спартака» золотыми медалями по итогам минувшего первенства РФПЛ и пожелал «красно-белым» успешно выступить в Лиге чемпионов, а также признался, что рассчитывает на помощь наставника московского клуба Массимо Карреры:
«Мне кажется, тут нечего добавить. Мы только что обсуждали с главным тренером (с Массимо Каррерой) наши совместные действия, ведь главный тренер сборной, естественно, зависим от клубных тренеров. Как они футболистов подготовят, так мы и будем играть.
Самое главное, для чего мы сегодня собрались, - это долгожданное чемпионство, на новом стадионе, с топ-командой и с топ-руководителем. Дай бог, чтобы следующий год был еще лучше. „Спартак“ давно не был в Лиге чемпионов, и я, как тренер сборной, желаю, чтобы в этом турнире клуб выступил удачно. Все-таки общее дело».
Ранее удачи «Спартаку» в новом сезоне пожелал президент РФС Виталий Мутко.
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Количество детских школ и объём игроков, которые через них проходят, плюс уровень детских тренеров - это главное.
Не так давно Колосков давал интервью. Он приводил цифры по количеству детских школ, тренеров, баз в Советском Союзе и давал для сравнения данные по России.
Цифры просто страшные. От наследия СССР вообще ничего не осталось. После этого интервью я окончательно понял, что нам надо смириться с тем, что мы середнячки в футболе. И ждать выдающихся результатов от сборной не стоит. Пора отвыкать от славного прошлого. Пока не вернётся тот уровень подготовки в детско-юношеских школах, у нас не будет улучшений.
А иначе получается, что для Йоахима Лёва клубные тренеры готовят футболистов лучше чем для остальных сборных.
Здесь как бы высказался " БРИГАДИР " всех тренеров России рассудительно - прикрывая свой зад и голову.