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Габриэль Барбоса сообщил, что останется в Европе
Сегодня, 23:51 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Интера» Габриэль Барбоса гарантирует, что в будущем сезоне он будет защищать цвета европейского клуба. При этом бразилец не уточнил, где именно он окажется. СМИ сообщают о связи игрока с «Порту».
«Впереди еще один год в Европе. Думаю, я стал более зрелым и смогу заиграть в свою силу».
Барбоса присоединился к «Интеру» прошлым летом почти за 30 млн евро, но за год он наиграл лишь 111 минут и в 9 матчах отличился одним забитым голом.
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