Габриэль Барбоса сообщил, что останется в Европе

Нападающий «Интера» Габриэль Барбоса гарантирует, что в будущем сезоне он будет защищать цвета европейского клуба. При этом бразилец не уточнил, где именно он окажется. СМИ сообщают о связи игрока с «Порту».

«Впереди еще один год в Европе. Думаю, я стал более зрелым и смогу заиграть в свою силу».

Барбоса присоединился к «Интеру» прошлым летом почти за 30 млн евро, но за год он наиграл лишь 111 минут и в 9 матчах отличился одним забитым голом.