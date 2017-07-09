Руни: «Спасибо „Манчестер Юнайтед“ за воспоминания!»

Сменивший «Манчестер Юнайтед» на «Эвертон» Уэйн Руни на своей странице в Instagram поблагодарил манкунианцев за долгие годы сотрудничества:

«Хочу сказать огромное спасибо всем в „Манчестер Юнайтед“. Я благодарен правлению и тренерам, под руководством которых работал все эти годы, спасибо персоналу, одноклубникам, которые всегда были рядом со мной на поле, и, конечно, спасибо нашим невероятным болельщикам, для которых мне посчастливилось играть.

Спасибо за воспоминания!»