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Альба: «При Вальверде все игроки „Барселоны“ начнут с нуля»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Вальверде Эрнесто , Альба Жорди
Сегодня, 21:06 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассчитывает, что при новом тренере Эрнесте Вальверде он получит больше игрового времени:

«Хочу играть как можно больше под руководством Вальверде. С ним каждый игрок начнет с нуля, поэтому я рад новому вызову, который мне предстоит. В этом сезоне мы постараемся завоевать максимально возможное количество титулов.

Новый контракт Месси? Для нас этот игрок очень важен. Это лучший футболист в истории. Если он продолжит играть с нами, все будет хорошо».

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