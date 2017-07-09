Альба: «При Вальверде все игроки „Барселоны“ начнут с нуля»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассчитывает, что при новом тренере Эрнесте Вальверде он получит больше игрового времени:

«Хочу играть как можно больше под руководством Вальверде. С ним каждый игрок начнет с нуля, поэтому я рад новому вызову, который мне предстоит. В этом сезоне мы постараемся завоевать максимально возможное количество титулов.

Новый контракт Месси? Для нас этот игрок очень важен. Это лучший футболист в истории. Если он продолжит играть с нами, все будет хорошо».