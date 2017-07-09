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Наингголан: «Новый контракт с „Ромой“? Я жду... Как и всегда»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Рома, Наингголан Раджа
Сегодня, 21:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Спортивный директор «Ромы» Мончи уверяет, что полузащитник Раджа Наингголан останется в римском клубе, однако игроку новый контракт пока так и не предложили. 29-летний футболист беспокоится о своем будущем в клубе:

«Останусь ли я в „Роме“? Я не знаю.

Я жду... Как и всегда».

Согласно слухам, интерес к игроку проявляют «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

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