30
Наингголан: «Новый контракт с „Ромой“? Я жду... Как и всегда»
Сегодня, 21:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Спортивный директор «Ромы» Мончи уверяет, что полузащитник Раджа Наингголан останется в римском клубе, однако игроку новый контракт пока так и не предложили. 29-летний футболист беспокоится о своем будущем в клубе:
«Останусь ли я в „Роме“? Я не знаю.
Я жду... Как и всегда».
Согласно слухам, интерес к игроку проявляют «Интер» и «Манчестер Юнайтед».
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через