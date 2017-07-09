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Дриусси: «Переход в „Зенит“ — и грустное, и радостное событие»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ривер Плейт, Зенит, Дриусси Себастьян
Сегодня, 21:23 | Источник: lapaginamillonaria.com | Редакция: Роман Мельник

Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси попрощался с тренером и игроками аргентинского «Ривер Плейта»:

«Сейчас мне грустно, ведь я покидаю клуб, который создал меня как игрока и сделал из меня человека. Я всегда буду это помнить. Но я также рад тому, что мне удалось попасть в Европу. Это очень важный шаг для моей карьеры.

Главный тренер „Ривер Плейт“ Марсель Гальярдо поблагодарил меня за все, что я сделал для команды, а я поблагодарил его. Я всегда буду благодарен ему и моим партнерам по команде».

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