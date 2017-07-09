Дриусси: «Переход в „Зенит“ — и грустное, и радостное событие»

Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси попрощался с тренером и игроками аргентинского «Ривер Плейта»:

«Сейчас мне грустно, ведь я покидаю клуб, который создал меня как игрока и сделал из меня человека. Я всегда буду это помнить. Но я также рад тому, что мне удалось попасть в Европу. Это очень важный шаг для моей карьеры.

Главный тренер „Ривер Плейт“ Марсель Гальярдо поблагодарил меня за все, что я сделал для команды, а я поблагодарил его. Я всегда буду благодарен ему и моим партнерам по команде».