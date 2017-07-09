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Дриусси: «Переход в „Зенит“ — и грустное, и радостное событие»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ривер Плейт, Зенит, Дриусси Себастьян
Сегодня, 21:23 | Источник: lapaginamillonaria.com | Редакция: Роман Мельник
Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси попрощался с тренером и игроками аргентинского «Ривер Плейта»:
«Сейчас мне грустно, ведь я покидаю клуб, который создал меня как игрока и сделал из меня человека. Я всегда буду это помнить. Но я также рад тому, что мне удалось попасть в Европу. Это очень важный шаг для моей карьеры.
Главный тренер „Ривер Плейт“ Марсель Гальярдо поблагодарил меня за все, что я сделал для команды, а я поблагодарил его. Я всегда буду благодарен ему и моим партнерам по команде».
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Не могу понять , кого ты)
Только за себя ?)
стихи ГАВРИЛА сочинял !!!
на открывашке попой по перилам
по секторам ГАВРИЛА разъезжал!!
а в перерыве матча, и в буфете
ГАВРИЛА заказал бифштекс
пюре из желудей он как гарнир
к свиной котлете взял
бутылку водки под шашлык
подсказка от карреры
и баня голышом от глушака
хоть с промесом ,с жано и с блоссией
так чтут традиции --московские!!!
Стоит терем теремок,
Там и негры и бардак -
Это общество спартак!
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Ты не в Европу попал! Ты просто ПОПАЛ!!! )))
Хотя чисто географически он прав, а чисто практически :
У Крестовского подножья
Вижу, вижу бездорожье
По среди упадка дом
С гордой надписью Газпром
Даже в Ростове,несмотря на то,что от этого дерева немало отскакивало и трибуны ему скандировали,не проникся.
Всё это его чув-чув-чувства
За большие деньги- радостно
А завязать с футболом гру-гру-грустно
В Южной Америке смысл карьеры нацелен на Европу.