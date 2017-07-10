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Суарес: «„Ливерпуль“ — клуб, заслуживающий всегда играть в Лиге чемпионов»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ливерпуль, Суарес Луис
Сегодня, 00:32 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес оценил перспективы своей бывшей команды — «Ливерпуля»: 

«Думаю, что новый тренер Юрген Клопп нуждался во времени, он ведь пришел, когда сезон был в самом разгаре. И, тем не менее, провел фантастическую кампанию.

В следующем сезоне у них всё будет еще лучше. Это умелый специалист, в его распоряжении множество футболистов, способных решить исход матчей. Без сомнения, „Ливерпуль“ — это клуб, заслуживающий всегда играть в Лиге чемпионов».

Напомним, что крупнейшим приобретением мерсисайдцев в этом межсезонье стал полузащитник «Ромы» Мохамед Салах.

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