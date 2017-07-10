Нападающий «Барселоны» Луис Суарес оценил перспективы своей бывшей команды — «Ливерпуля»:

«Думаю, что новый тренер Юрген Клопп нуждался во времени, он ведь пришел, когда сезон был в самом разгаре. И, тем не менее, провел фантастическую кампанию.

В следующем сезоне у них всё будет еще лучше. Это умелый специалист, в его распоряжении множество футболистов, способных решить исход матчей. Без сомнения, „Ливерпуль“ — это клуб, заслуживающий всегда играть в Лиге чемпионов».

Напомним, что крупнейшим приобретением мерсисайдцев в этом межсезонье стал полузащитник «Ромы» Мохамед Салах.