Куртуа: «„Тоттенхэм“ стал самым непростым соперником для „Челси“»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа подвел итоги чемпионского для команды сезона:

«Наше лучшее выступление? Наверное, домашняя игра против „Манчестер Юнайтед“ в чемпионате. Вся команда выступила блестяще. Домашний матч с „Эвертоном“ тоже понравился. Да, я бы выделил два этих матча, мы отлично сыграли и немало забили двум непростым соперникам.

Лучший гол? Мяч Матича в ворота „Тоттенхэма“.

Самый сложный соперник? „Тоттенхэм“. Все игры против них дались нам непросто».