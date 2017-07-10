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Куртуа: «„Тоттенхэм“ стал самым непростым соперником для „Челси“»
Сегодня, 00:43 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Роман Мельник
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа подвел итоги чемпионского для команды сезона:
«Наше лучшее выступление? Наверное, домашняя игра против „Манчестер Юнайтед“ в чемпионате. Вся команда выступила блестяще. Домашний матч с „Эвертоном“ тоже понравился. Да, я бы выделил два этих матча, мы отлично сыграли и немало забили двум непростым соперникам.
Лучший гол? Мяч Матича в ворота „Тоттенхэма“.
Самый сложный соперник? „Тоттенхэм“. Все игры против них дались нам непросто».
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