Рейтинг@Mail.ru

Куртуа: «„Тоттенхэм“ стал самым непростым соперником для „Челси“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Челси, Куртуа Тибо
Сегодня, 00:43 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Роман Мельник

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа подвел итоги чемпионского для команды сезона:

«Наше лучшее выступление? Наверное, домашняя игра против „Манчестер Юнайтед“ в чемпионате. Вся команда выступила блестяще. Домашний матч с „Эвертоном“ тоже понравился. Да, я бы выделил два этих матча, мы отлично сыграли и немало забили двум непростым соперникам.

Лучший гол? Мяч Матича в ворота „Тоттенхэма“.

Самый сложный соперник? „Тоттенхэм“. Все игры против них дались нам непросто».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:36 Хаманн: «Не могу представить, что „Манчестер Сити“ выиграет АПЛ в следующем сезоне» 0
00:32 Суарес: «„Ливерпуль“ — клуб, заслуживающий всегда играть в Лиге чемпионов» 0
00:00 Фото Валенсия — Руни: «Ты всегда был моим другом и нашим капитаном» 5
Вчера
23:58 Инсинье: «Цель „Наполи“ - скудетто» 1
23:52 Фаулер: «Лукаку — это улучшенная версия Ибрагимовича» 4
23:44 Торрес: «Этот сезон будет более успешным для „Атлетико“, чем предыдущий» 1
23:12 Сарри: «Просить об игроках за 100 миллионов евро будет слишком просто» 1
21:36 Паулиньо: «В России мне обещали платить в 10 раз больше, чем в „Коринтиансе“» 37
21:32 Спаллетти: «Нам крайне важно строить игру от обороны» 0
21:23 Дриусси: «Переход в „Зенит“ — и грустное, и радостное событие» 81
все материалы по этой теме
Турниры