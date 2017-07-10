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Хаманн: «Не могу представить, что „Манчестер Сити“ выиграет АПЛ в следующем сезоне»
Сегодня, 00:36 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывший игрок «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн выразил уверенность, что в новом сезоне «горожане» не смогут стать чемпионами Англии.
«Я не уверен, что в следующем сезоне мы увидим другого Гвардиолу, но уверен, что на этот раз мы увидим другой „Манчестер Сити“. Считаю, что „горожанам“ будет крайне сложно выиграть чемпионский титул в предстоящем сезоне. Да, команда будет лучше, но я пока не могу представить, что „Манчестер Сити“ выиграет АПЛ», - сказал Хаманн.
Ранее Хаманн порассуждал о разнице в игре между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
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