30
Эчеберриа: «Вальверде преуспеет в „Барселоне“ с самого начала»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Эчеберриа Хосеба, Вальверде Эрнесто
Сегодня, 08:26 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший подопечный Эрнесто Вальверде в «Атлетике» Хосеба Эчеберриа уверен, что специалист, возглавивший «Барселону», приведет команду к успехам:
«Я ни капли не сомневаюсь в том, что Вальверде преуспеет в „Барселоне“ с самого начала. И тут дело не в потенциале и качестве состава каталонского клуба, а в той стабильности, что им обеспечит Вальверде. Это тот тренер, который знает, как передать своим игрокам уверенность и веру в свои силы.
У него есть четкое понимание того, как должна играть его команда, поэтому от игроков будет требоваться все необходимое. Если кто-то не сможет играть хорошо, то окажется на скамейке запасных».
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через
Слабые матчи бывают и у каждого из тройки нападения, и у Иньесты, Бускетса, Пике... но вот что-то я сомневаюсь, что Вальверде решится звезду посадить на скамейку)) Скорее как и предыдущие тренера не решится снять игрока у которого не идёт игра.
Хотя... а вдруг :)
А вот про скамейку, тут всё сложно.
Будем посмотреть короче)