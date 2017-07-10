Эчеберриа: «Вальверде преуспеет в „Барселоне“ с самого начала»

Бывший подопечный Эрнесто Вальверде в «Атлетике» Хосеба Эчеберриа уверен, что специалист, возглавивший «Барселону», приведет команду к успехам:

«Я ни капли не сомневаюсь в том, что Вальверде преуспеет в „Барселоне“ с самого начала. И тут дело не в потенциале и качестве состава каталонского клуба, а в той стабильности, что им обеспечит Вальверде. Это тот тренер, который знает, как передать своим игрокам уверенность и веру в свои силы.

У него есть четкое понимание того, как должна играть его команда, поэтому от игроков будет требоваться все необходимое. Если кто-то не сможет играть хорошо, то окажется на скамейке запасных».