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Спаллетти: «Я рассчитываю на Перишича, но мне нужно понять его намерения»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Интер, Ман Юнайтед, Спаллетти Лучано , Перишич Иван
Сегодня, 09:07 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба полузащитника Ивана Перишича, которого пресса сватает в «Манчестер Юнайтед»:
«Я поговорю с каждым, а для тех, кто отвлекается, подберу особые слова.
Я выслушаю Перишича. У меня нет сомнений в том, что я рассчитываю на него, но нам нужно понять его намерения. Будет забавно услышать от него: „Я хочу уйти“. Посмотрим.
Вы продолжаете говорить о Перишиче и его желании покинуть клуб, но сперва мне нужно с ним поговорить, узнать его точку зрения, а потом уже решать, как действовать дальше».
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