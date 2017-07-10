СМИ: «Перишич перейдет в „Манчестер Юнайтед“ на этой неделе»

Английские источники утверждают, что «Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Интера» Ивана Перишича уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» отказались от предложения в 45 млн евро.

Хорватский футболист уже согласовал условия личного контракта, так что теперь дело остается за манкунианцами, которые уверены, что сделка все-таки состоится.