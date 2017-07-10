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СМИ: «Перишич перейдет в „Манчестер Юнайтед“ на этой неделе»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Интер, Перишич Иван
Сегодня, 19:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Английские источники утверждают, что «Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника «Интера» Ивана Перишича уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» отказались от предложения в 45 млн евро.

Хорватский футболист уже согласовал условия личного контракта, так что теперь дело остается за манкунианцами, которые уверены, что сделка все-таки состоится.

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