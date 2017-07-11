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Четыре клуба АПЛ готовы заплатить € 30 млн за Виллиама Карвалью
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Арсенал, Тоттенхэм, Ньюкасл, Спортинг, Карвалью Виллиам
Сегодня, 05:00 | Источник: abola.pt | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Виллиам Карвалью может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге. По информации источника, на 25-летнего хавбека претендуют сразу 4 клуба из АПЛ («Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл»), готовые выложить за игрока € 30 млн.
Ранее также сообщалось об интересе к Виллиаму со стороны «Ювентуса».
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