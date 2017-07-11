Четыре клуба АПЛ готовы заплатить € 30 млн за Виллиама Карвалью

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Виллиам Карвалью может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге. По информации источника, на 25-летнего хавбека претендуют сразу 4 клуба из АПЛ («Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл»), готовые выложить за игрока € 30 млн.

Ранее также сообщалось об интересе к Виллиаму со стороны «Ювентуса».