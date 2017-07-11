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«Манчестер Юнайтед» намерен перехватить у «Челси» Бакайоко, предложив более 40 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Ман Юнайтед, Монако, Бакайоко Тьему
Сегодня, 00:47 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Роман Мельник
«Манчестер Юнайтед» желает помешать «Челси» в покупке полузащитника «Монако» Тьему Бакайоко, сообщают в Англии. Лондонский клуб, по слухам, уже согласовал трансфер 22-летнего футболиста и заплатит за него 35 млн фунтов.
Однако манкунианцы готовы переманить игрока, предложив французскому коллективу более привлекательную цену. «Манчестер Юнайтед» предлагает «Монако» более 40 млн фунтов, учитывая бонусы.
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МЮ решил Лукаку, Бакайоко, Хамеса купить, свои скауты только за Погба всякими следят, давайте тупо у Челси игроков перхватывать, они вроде на трансферах не лажают Канте всяких находят.