«Манчестер Юнайтед» намерен перехватить у «Челси» Бакайоко, предложив более 40 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» желает помешать «Челси» в покупке полузащитника «Монако» Тьему Бакайоко, сообщают в Англии. Лондонский клуб, по слухам, уже согласовал трансфер 22-летнего футболиста и заплатит за него 35 млн фунтов.

Однако манкунианцы готовы переманить игрока, предложив французскому коллективу более привлекательную цену. «Манчестер Юнайтед» предлагает «Монако» более 40 млн фунтов, учитывая бонусы.