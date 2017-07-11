Источник: «Дуглас Коста в среду пройдет медобследование в „Ювентусе“»

Итальянская вещательная компания Sky Italia сообщает, что «Ювентус» уладил с «Баварией» все вопросы относительно перехода полузащитника Дугласа Косты в «старую синьору». Уже в среду бразилец пройдет медобследование в Турине и будет готов подписать контракт.

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта во вторник прилетит в Германию, чтобы оформить сделку.

Годичная аренда игрока обойдется туринцам в 6 млн евро, а через год «бьянконери» обязуются выкупить Косту за 40 млн евро.

Напомним, что хавбек сегодня пропустил тренировку «Баварии».