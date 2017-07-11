Фойт, которого сватали в «Зенит», близок к переходу в «Тоттенхэм»

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт в ближайшее время может стать игроком «Тоттенхэма». Как сообщает источник, аргентинский клуб принял предложение «шпор» в размере € 10 млн за 19-летнего аргентинца.

Президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон вместе с агентом Фойта 11 июля вылетят в Англию на переговоры с представителями «Тоттенхэма». Ранее сообщалось об интересе к аргентинскому защитнику со стороны «Зенита» и «Лилля». Сам футболист недавно заявил, что предложения от «Зенита» не поступало, и что сейчас он бы не поехал играть в Россию.