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Источник: «Ляказетт мог перейти в МЮ, но Моуриньо выступил против трансфера»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Арсенал, Лион, Ляказетт Александр, Моуриньо Жозе
Сегодня, 05:19 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, в минувшем сезоне выступавший за «Лион», мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, «Красные дьяволы» изучали возможность перехода 26-летнего форварда, отличившегося в сезоне 2016/17 28 забитыми мячами за 31 игру чемпионата Франции, но против этого трансфера высказался главный тренер МЮ Жозе Моуриньо, посчитавший, что Ляказетт не соответствует предъявляемым стандартам. По мнению португальского специалиста, французскому игроку не хватает определённых физических качеств, а также опыта участия в больших матчах.
Напомним, Ляказетт перешёл из «Лиона» в «Арсенал» за € 60 млн.
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