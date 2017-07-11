CAS рассмотрел апелляцию Еременко, решение озвучат через неделю

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию бывшего игрока ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец.

«Сегодня прошло заседание по апелляции Романа Еременко. Совместно с УЕФА мы договорились об ускоренной процедуре, поэтому суд вынесет решение уже через неделю».

В ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на 24 месяца за употребление кокаина.