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CAS рассмотрел апелляцию Еременко, решение озвучат через неделю

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, ЦСКА, Еременко Роман
Сегодня, 18:53 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию бывшего игрока ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец.

«Сегодня прошло заседание по апелляции Романа Еременко. Совместно с УЕФА мы договорились об ускоренной процедуре, поэтому суд вынесет решение уже через неделю».

В ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на 24 месяца за употребление кокаина.

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