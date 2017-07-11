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CAS рассмотрел апелляцию Еременко, решение озвучат через неделю
Сегодня, 18:53 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию бывшего игрока ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец.
«Сегодня прошло заседание по апелляции Романа Еременко. Совместно с УЕФА мы договорились об ускоренной процедуре, поэтому суд вынесет решение уже через неделю».
В ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на 24 месяца за употребление кокаина.
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Так спалиться...
На пике формы да еще и возраст хороший. Ну подождал бы лет пять и во все тяжкие...
«Бромантановый скандал разразился неожиданно. Когда игроки приезжают в сборную, они обязательно перед игрой сдают анализы на допинг. У Титова и Ковтуна, уехавших в сборную, в анализах нашли бромантан. В срочном порядке, чуть ли не ночью, обследовали всех игроков „Спартака“ - это был шок. Бромантан был в крови у всех игроков основного состава.
На то, чтобы вывести из организма запрещенное вещество, футболистам „Спартака“ пришлось потратить около трех месяцев. „Чистились“ мы всей командой очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов, тренировок не было совсем, нагрузки исключены. Можно было только раз в день пробежаться минут двадцать и все».
Кобылы-нарики)
Зорана вышвырнули,а этот элемент с пониженной социальной ответственностью обратно ждут !