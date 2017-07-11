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Монтелла: «Доннарумма для нас как сын»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Милан, Доннарумма Джанлуиджи, Монтелла Винченцо
Вчера, 23:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал продление контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой до 2021 года.
«Это была длинная мыльная опера, но самое главное, что мы достигли результата в итоге. Джиджи для нас как сын, и теперь он нуждается в поддержке, чтобы игрок полностью сосредоточился на выступлениях за клуб. Доннарумма стал чемпионом во всех отношениях.
Я очень рад. Думаю, Джанлуиджи сделал правильный выбор. В последние несколько дней всё шло к продлению договора.
Что я скажу ему, когда увижу в расположении команды? Не знаю. Может, спрошу, почему он не сдал экзамены».
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