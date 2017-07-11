Рейтинг@Mail.ru

Монтелла: «Доннарумма для нас как сын»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Милан, Доннарумма Джанлуиджи, Монтелла Винченцо
Вчера, 23:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал продление контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой до 2021 года.

«Это была длинная мыльная опера, но самое главное, что мы достигли результата в итоге. Джиджи для нас как сын, и теперь он нуждается в поддержке, чтобы игрок полностью сосредоточился на выступлениях за клуб. Доннарумма стал чемпионом во всех отношениях.

Я очень рад. Думаю, Джанлуиджи сделал правильный выбор. В последние несколько дней всё шло к продлению договора.

Что я скажу ему, когда увижу в расположении команды? Не знаю. Может, спрошу, почему он не сдал экзамены».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
23:25 Айна: «Слуцкий сказал мне, что хочет вернуть „Халл“ в АПЛ» 9
19:07 Алиев: «Я и Милевский не раскрылись до конца из-за наших гулянок и дискотек» 7
18:16 Бенитес: «Трансферный рынок стал сумасшедшим» 5
15:34 Габигол: «Хочу, чтобы этот сезон стал для меня успешным» 1
15:01 Румменигге: «Подписание Хамеса было главным желанием Анчелотти» 12
14:48 Дзола: «Белотти больше подходит „Челси“, чем Мората» 8
14:36 Виммер: «Пора поискать место, где я смогу играть чаще, чем в „Тоттенхэме“» 7
12:35 Бош: «Пока я не буду выпускать Гётце на поле в матчах, слишком рано» 5
11:59 Румменигге: «Хамес? „Бавария“ открыта любым вариантам» 16
11:03 Иньеста: «Хочу завершить карьеру в „Барселоне“» 16
все материалы по этой теме
Турниры