Монтелла: «Доннарумма для нас как сын»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал продление контракта с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой до 2021 года.

«Это была длинная мыльная опера, но самое главное, что мы достигли результата в итоге. Джиджи для нас как сын, и теперь он нуждается в поддержке, чтобы игрок полностью сосредоточился на выступлениях за клуб. Доннарумма стал чемпионом во всех отношениях.

Я очень рад. Думаю, Джанлуиджи сделал правильный выбор. В последние несколько дней всё шло к продлению договора.

Что я скажу ему, когда увижу в расположении команды? Не знаю. Может, спрошу, почему он не сдал экзамены».