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Айна: «Слуцкий сказал мне, что хочет вернуть „Халл“ в АПЛ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Халл Сити, Слуцкий Леонид
Вчера, 23:25 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Халла» Ола Айна поделился впечатлениями от своей новой команды и от главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого.

«Я знаю, что здесь действительно собралась хорошая команда. Рад, что смогу поработать вместе со всеми этими футболистами. Я поговорил с главным тренером команды - он хочет вернуть „Халл“ в АПЛ. Наш разговор оставил приятное впечатление, теперь я хочу вернуться к своей ежедневной работе».

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