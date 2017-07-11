Айна: «Слуцкий сказал мне, что хочет вернуть „Халл“ в АПЛ»

Новичок «Халла» Ола Айна поделился впечатлениями от своей новой команды и от главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого.

«Я знаю, что здесь действительно собралась хорошая команда. Рад, что смогу поработать вместе со всеми этими футболистами. Я поговорил с главным тренером команды - он хочет вернуть „Халл“ в АПЛ. Наш разговор оставил приятное впечатление, теперь я хочу вернуться к своей ежедневной работе».