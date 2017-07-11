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Айна: «Слуцкий сказал мне, что хочет вернуть „Халл“ в АПЛ»
Вчера, 23:25 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Халла» Ола Айна поделился впечатлениями от своей новой команды и от главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого.
«Я знаю, что здесь действительно собралась хорошая команда. Рад, что смогу поработать вместе со всеми этими футболистами. Я поговорил с главным тренером команды - он хочет вернуть „Халл“ в АПЛ. Наш разговор оставил приятное впечатление, теперь я хочу вернуться к своей ежедневной работе».
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и где я их возьму в интернете? когда там размер идет скажем 800Х600 - 250 кб пример , я скачиваю фото после добавляю в шапку.
А почему таки критерии стандартов сделали? 3:2 это какой размер будет? я не фото художник, чтобы с этими размерами быть знакомым.
значит часть статей которые будут не на главной останутся без фото?
В шапку разрешено вставлять фото только размером 3х2