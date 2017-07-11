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Алиев: «Я и Милевский не раскрылись до конца из-за наших гулянок и дискотек»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Алиев Александр, Милевский Артем
Сегодня, 19:07 | Источник: zbirna.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок киевского «Динамо», «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев посетовал на свою бурную молодость из-за чего футболист так и не смог раскрыть свой потенциал до конца. В свое время Алиев выступал на молодежном чемпионате мира-2005, где больше него забил только Лионель Месси. Последний же сезон 32-летний футболист провел в любительском клубе «Катандзаро».

«На данный момент ни я, ни Тема Милевский не раскрылись до конца. Это все наши гулянки и дискотеки. Нужно было в то время быть умнее.

Если говорить, например, про Андрея Пятова и Дмитрия Чигринского, то вы сами видите: ребята играют. Очень жаль, что Димка перешел в „Барселону“, но не закрепился. Просто так „Барса“ ведь не покупает, тем более за такие деньги».

Ранее футболист сообщил, что еще не теряет надежды вернуться в большой футбол.

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