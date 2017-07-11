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Бенитес: «Трансферный рынок стал сумасшедшим»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ньюкасл, Бенитес Рафаэль
Сегодня, 18:16 | Источник: Skysports.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес назвал сумасшествием траты больших клубов в текущее трансферное окно.

«Сейчас кого-то подписать очень непросто, поскольку рынок стал немного сумасшедшим. Но мы должны стараться изо всех сил. У топ-клубов есть большие деньги, поэтому они могут позволить себе хороших игроков. Посмотрим, что сможет сделать „Ньюкасл“», - сказал Бенитес.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Сити» Хесуса Наваса.

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