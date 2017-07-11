Бенитес: «Трансферный рынок стал сумасшедшим»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес назвал сумасшествием траты больших клубов в текущее трансферное окно.

«Сейчас кого-то подписать очень непросто, поскольку рынок стал немного сумасшедшим. Но мы должны стараться изо всех сил. У топ-клубов есть большие деньги, поэтому они могут позволить себе хороших игроков. Посмотрим, что сможет сделать „Ньюкасл“», - сказал Бенитес.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Сити» Хесуса Наваса.