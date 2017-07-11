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Зырянов еще год будет играющим тренером «Зенита-2»
Сегодня, 17:25 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» еще на один сезон продлит контракт с полузащитником Константином Зыряновым. 39-летний футболист, как и прежде, будет выполнять роль играющего тренера в «Зените-2».
Зырянов в прошлом сезоне ФНЛ провел 28 матчей и забил 2 гола.
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Надо же, как засосало поганое болото аммиако-карбамидного торпедовца)
Никак не закончит))
поддувало свое прикрой,будь у тебя такая судьба как у Кости ты бы тут не сидел бы уже ,а он благодаря футболу забыл о той трагедии которая разыгралась в его семье...
Никак не закончит))