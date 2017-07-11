Зырянов еще год будет играющим тренером «Зенита-2»

«Зенит» еще на один сезон продлит контракт с полузащитником Константином Зыряновым. 39-летний футболист, как и прежде, будет выполнять роль играющего тренера в «Зените-2».

Зырянов в прошлом сезоне ФНЛ провел 28 матчей и забил 2 гола.