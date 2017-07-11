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Зырянов еще год будет играющим тренером «Зенита-2»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Контракты, Зенит, Зенит-2, Зырянов Константин
Сегодня, 17:25 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» еще на один сезон продлит контракт с полузащитником Константином Зыряновым. 39-летний футболист, как и прежде, будет выполнять роль играющего тренера в «Зените-2». 

Зырянов в прошлом сезоне ФНЛ провел 28 матчей и забил 2 гола.

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