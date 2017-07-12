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РФС готовится к установке на стадионах систем видеоповторов

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Организация: РФС
Сегодня, 16:24 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил о том, что организация в скором времени начнет подготовку к установке на стадионах систем видеопомощи рефери:

«Процесс установки системы видеоповторов очень сложный. Мы знаем, что система будет использоваться на наших стадионах во время чемпионата мира, и надеемся, что опыт будет успешным, и она останется на аренах. Два месяца назад мы написали письмо в ФИФА и УЕФА, в котором попросили включить нас в программу. С нами уже проработан двусторонний договор с IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) о проведении такого тестирования, подготовку начнем в ближайшее время, в частности, будем готовить персонал».

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