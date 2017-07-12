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Луческу: «Только подписал контракт с „Зенитом“, узнал, что несколько игроков мечтают уйти»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Луческу Мирча
Сегодня, 15:03 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу вспомнил свои первые дни работы в питерском клубе:

"Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый – Халк! Разговаривал с ним три раза! Убеждал: «Ты мне нужен…» Халк отказывался наотрез. Смотрел на меня: «Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!» Разве я мог поступить иначе?

Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день! «Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…» Следом – Ломбертс. Потом Кришито, Витсель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было всё это узнавать?

Мы выступали в Лиге Европы. Я смотрел молодых футболистов – быстро понял, что им ещё рано на такой уровень. Качество игры «Зенита» поначалу было не очень. Когда взяли Жулиану и Мака, начали выглядеть здорово. Выдали серию – 17 матчей без поражений! Мы были первыми в Европе!

Мне не хотелось тратить деньги просто так. Я рассуждал не просто как тренер: Россия под санкциями. Не то время, чтоб ошибаться с расходами на футболистов. Тут же накинется пресса: «Почему „Зенит“ столько тратит?!» Я хотел что-то сделать с теми, кто уже пришел в клуб. Ещё мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами. Поэтому в «Зените» появился Цаллагов, который стоил всего 300 тысяч…

У меня были замечательные отношения именно с русскими футболистами. Исключение – Шатов. Он держался чуть-чуть в стороне. Это совсем другой вопрос. Прежний «Зенит» играл только через Халка, всё строилось на контратаках. Контроль мяча – максимум 40 процентов. Соперник, как правило, владел мячом больше. Я решил поменять всё это!".

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