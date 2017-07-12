Каррера: «„Спартак“ не может себе позволить промахнуться с приобретениями»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера полностью сосредоточен на Суперкубке России и пока не готов рассуждать о новых приобретениях:
«Петкович сможет нам помочь. Он молод, хорошо играет. Может, он пока не на 100 процентов готов с точки зрения физики, но будем работать, чтобы он набрал как можно скорее. Когда будут новички? Сейчас мы думаем о Суперкубке. Дальше будет видно. Мы не можем себе позволить промахнуться с приобретениями. Нам нужно сделать очень точный выбор.
Все хорошо себя чувствуют. У меня еще остались какие-то сомнения, но уже завтра, думаю, я определюсь со стартовым составом окончательно.
„Локомотив“? Мы видели некоторые его товарищеские матчи, они могут о чем-то намекнуть, но без конкретики. Мы знаем, что нужно делать. Знаем, что это дерби. Поэтому нужно как можно лучше подготовиться и забыть то, что произошло в прошлом сезоне».
Напомним, что поединок покажет «Первый канал».
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А ЦСКА тут даже не стояло.
А так - все верно. Нам требуются точечные усиления, в отличии от клуба-который-нельзя-называть - там-то повальная дератизация нужна.
Но наши лазурные друзья все о Спартаке знают. Провинциальные комплексы?)
Привет!
https://www.youtube.com/watch?v=4fry4XmxCRA
В Европе всем откровенно положить на то, "чемпионский" у вас состав или нет! Плевать просто! С самого высокого здания в Европе! Слюной прям!
Если вы будете бегать одним составом и в ЛЧ и в ЧР - вам конец. Это просто медицинский факт!
Хоть раз в жизни послушайте тех, у кого в 21 веке, в Еврокубках - опыта больше!
upd. И пугать мы вас не собираемся. Факт ещё в том, что если мясо никого нормального не купит - мы просто дважды размотаем свинарник за сезон и всего делов.
Эйден МакГиди (Селтик) - 12 миллионов евро,
Николас Пареха (Эспаньол) - 10 миллионов евро,
Дмитрий Комбаров (Динамо Москва) - 4 миллиона евро,
Кирилл Комбаров (Динамо Москва) - 4 миллиона евро,
Марек Сухи (Спарта) - 3 миллиона 800 тысяч евро,
Маркос Рохо (Эстудиантес) - 2 миллиона евро,
Родри (Эркулес) - 400 тысяч евро,
Александр Беленов (Салют) - 200 тысяч евро,
Эмануэль Эменике (Фенербахче) - 10 миллионов евро,
Динияр Билялетдинов (Эвертон) - 6 миллионов 700 тысяч евро,
Деми Де Зеув (Аякс) - 6 миллионов евро,
Артем Ребров (Шинник) - 300 тысяч евро
Юра Мовсисян (Краснодар) - 7 миллионов 500 тысяч евро,
Ромуло (Васко Да Гама) - 7 миллионов евро,
Сальваторе Бокетти (Рубин) - 4 миллиона 500 тысяч евро,
Хуан Инсарруальде (Бока Хуниорс) - 3 миллиона 300 тысяч евро,
Ким Чельстрем (Лион) - 3 миллиона евро,
Уоррис (Хакен) - 2 миллиона 900 тысяч евро,
Огнен Вукоевич (Динамо Киев, аренда) - 1 миллион 500 тысяч евро,
Хосе Хурадо (Шальке 04, аренда) - 1 миллион 500 тысяч евро.
«Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи» — так говаривал в свою бытность барон Ротшильд.
Что такое предсезонка ведь в "великом сБардаке" не знают. В секте это не главное - целуй ромб и всё))