Каррера: «„Спартак“ не может себе позволить промахнуться с приобретениями»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера полностью сосредоточен на Суперкубке России и пока не готов рассуждать о новых приобретениях:

«Петкович сможет нам помочь. Он молод, хорошо играет. Может, он пока не на 100 процентов готов с точки зрения физики, но будем работать, чтобы он набрал как можно скорее. Когда будут новички? Сейчас мы думаем о Суперкубке. Дальше будет видно. Мы не можем себе позволить промахнуться с приобретениями. Нам нужно сделать очень точный выбор.

Все хорошо себя чувствуют. У меня еще остались какие-то сомнения, но уже завтра, думаю, я определюсь со стартовым составом окончательно.

„Локомотив“? Мы видели некоторые его товарищеские матчи, они могут о чем-то намекнуть, но без конкретики. Мы знаем, что нужно делать. Знаем, что это дерби. Поэтому нужно как можно лучше подготовиться и забыть то, что произошло в прошлом сезоне».

Напомним, что поединок покажет «Первый канал».