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Хамес - о переходе в «Баварию»: «Я по-настоящему заряжен!»
Сегодня, 16:51 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник Хамес Родригес подписал контракт с «Баварией» и поделился своими первыми впечатлениями:
«Я очень рад и с нетерпением жду возможности присоединиться к большому клубу и прекрасной команде. Каждый знает, что такое „Бавария“ и за что стоит этот клуб.
Здесь новая культура, новый клуб, новая жизнь. Но я по-настоящему заряжен, ведь люблю мечтать о великом. Надеюсь, что здесь я добьюсь значительного успеха».
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