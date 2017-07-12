Хамес - о переходе в «Баварию»: «Я по-настоящему заряжен!»

Полузащитник Хамес Родригес подписал контракт с «Баварией» и поделился своими первыми впечатлениями:

«Я очень рад и с нетерпением жду возможности присоединиться к большому клубу и прекрасной команде. Каждый знает, что такое „Бавария“ и за что стоит этот клуб.

Здесь новая культура, новый клуб, новая жизнь. Но я по-настоящему заряжен, ведь люблю мечтать о великом. Надеюсь, что здесь я добьюсь значительного успеха».