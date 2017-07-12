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Хамес - о переходе в «Баварию»: «Я по-настоящему заряжен!»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Бавария, Родригес Хамес
Сегодня, 16:51 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник Хамес Родригес подписал контракт с «Баварией» и поделился своими первыми впечатлениями:

«Я очень рад и с нетерпением жду возможности присоединиться к большому клубу и прекрасной команде. Каждый знает, что такое „Бавария“ и за что стоит этот клуб.

Здесь новая культура, новый клуб, новая жизнь. Но я по-настоящему заряжен, ведь люблю мечтать о великом. Надеюсь, что здесь я добьюсь значительного успеха».

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